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محمود مسلم

كشف ملابسات واقعة العثور جثة بحوش عيسى.. وضبط الجناه

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الوطن
11:27 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
مديرية أمن البحيرة

مديرية أمن البحيرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة بالعثور على جثة أحد الأشخاص (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) بطريق فرعى بدائرة المركز وبها جروح متفرقة بالجسم .

 فقد توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة إلى تحديد مرتكب الواقعة (عامل ، مقيم بدائرة المركز) .

  عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيلياً بإرتكابه الواقعة بدافع السرقة حيث خرج من منزله مساء يوم الواقعة وبحوزته سلاح أبيض (سكين) عاقداً العزم على سرقة أحد المارة كرهاً عنه بصورة عشوائية وأثناء سيره بالطريق الفرعى الواصل بين قريته وقرية المجنى عليه الذى سبق وأن عمل معه بإحدى المزارع تقابل معه وقام بإستدراجه لمكان العثور وباغته بعدة طعنات بالسلاح الأبيض الذى بحوزته مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته وإستولى منه  على (مبلغ 700 جنيه وهاتفه المحمول) وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة والمسروقات .

      تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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