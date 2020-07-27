جامعتان صينيتان تهديان 30 ألف ماسك طبي لمستشفيات جامعة عين شمس 

أهدت جامعتي تيانجين للتعليم الفني والمهني و تيانجين للنقل الصينيتان، لمستشفيات جامعة عين شمس 30 ألف ماسك طبي، وذلك في إطار دعم الحكومة الصينية للدولة المصرية في مواجهة خطر جائحة كورونا العالمية، وفي إطار التعاون المثمر بين جامعة عين شمس والجامعات الصينية، وفي إطار استمرار العلاقات المصرية الصينية، ممثلة في جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وجامعتي تيانجين للتعليم الفني والمهني وتيانجين للنقل.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، ثمن مجلس جامعة عين شمس ممثل في الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة، كثيرا جهود الحكومة الصينية والسفارة الصينية، حيث بعث المتيني، بخطابات شكر لرؤساء الجامعتين الصينيتين وكذا السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ لجهودها في تيسير عمليات الشحن والإرسال لهذه المساعدات الطبية العظيمة.

وأكدت الجامعة، أن هذه الهدية تعد الأولى من نوعها التي تقوم بها جامعة صينية لنظيراتها على مستوى العالم بهذا الحجم، وهو ما يؤكد عمق الروابط بين الجانبين، ويعكس الدور المحوري الذي يقوم به معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس في تدعيم أواصر التعاون على كافة المستويات والأصعدة.

يذكر أن التعاون بين جامعة عين شمس وجامعتي تيانجين الصينيتان لم يكن الأول، حيث سبقه تعاون دولي في المجال الهندسي من خلال إنشاء ورشة لوبان العالمية لأول مرة في افريقيا والتي مقرها كلية الهندسة جامعة عين شمس.