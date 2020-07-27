بالأسماء.. قائمة مرشحي المقاعد الفردية للشيوخ بالقليوبية

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية الكشوف النهائية للمرشحين على المقاعد الفردية الـ6 المخصصة للمحافظة والتي ضمت 60 مرشحا بعد استبعاد 3 بسبب عدم استكمال الأوراق والتخلف عن التجنيد، حيث قبلت اللجنة برئاسة المستشار صبري البناء رئيس محكمة بنها الابتدائية والمستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين الحكمة أوراق باقي المرشحين.

وجرى إعلان الأسماء النهائية وتخصيص الرموز الانتخابية لهم وفق الكشوف التالية، والتي ضمت 9 سيدات وممثلين عن ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن، ومشاركة حزب الشعب الجمهوري وعدد كبير من المستقلين وممثلي أحزاب حماة الوطن الذي دفع بـ3 مرشحين والوفد والمؤتمر والمواطنة وأبناء مصر.