مدير مبنى ركاب مطار القاهرة يتفقد صالات السفر والوصول

تفقد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، صالات السفر والوصول وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وناشد حافظ مرتادي المطار تجنب لمس الاسطح، أو التقارب الإجتماعي داخل صالات السفر والوصول، مشدد على ضرورة الحفاظ على الإلتزام بكافة إجراءات التباعد حرصا على حياة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.

ووجه حافظ خلال جولته بالمطار على أهمية التمسك بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وشدد حافظ على جموع العاملين بصالة السفر بمطار القاهرة الدولي، بضرورة التحلي بروح الصبر وضبط النفس، والتعامل مع الجميع بروح الود والمحبة، واستقبالهم بابتسامة جميلة تنفيذا لتعليمات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني والمهندس محمد سعيد محروس، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء.