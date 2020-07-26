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مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

كتب:

أيمن حمزة
11:25 ص | الأحد 26 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم الأحد، 69 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10400مسافر، كما يغادر المطار 72 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو إفريقية، تقل على متنها 5139 مسافرا، ليصبح إجمالي عدد الرحلات القادمة والمغادرة لمطار القاهرة الدولي 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، مشيرة إلى أن الرحلات تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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