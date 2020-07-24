مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 60 رحلة لشركات طيران أجنبية وعربية

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سفر ووصول 60 رحلة دولية، خاصة بشركات طيران أجنبية وعربية، لنقل حوالي 5452 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول بالمطار، شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية، الذي يعد أعلى معدل تشغيل لمطار القاهرة مقارنة بالأيام الماضية.

وغادرت المطار 31 رحلة دولية، تقل 2567 راكبا من جنسيات مختلفة، كما استقبلت صالات الوصول 29 رحلة دولية قادمة من عدة وجهات عربية وأجنبية، تقل 2876 راكبا من جنسيات مختلفة.

واتخذت سلطات المطار، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بتطبيق كل الإجراءات الإحترازية والوقائية، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت عن تسيير 41 رحلة جوية علي مدار اليوم، بين رحلات مجدولة واستثنائية إلى وجهات (لندن- لارناكا- نيويورك- أثينا- باريس- الشارقة-أمستردام- كوبنهاجن- برلين- فرانكفورت- الخرطوم- البحرين- أبوجا- جوبا- روما- ميونخ- بودابست- البحرين- بيروت- دبي).

بالإضافة إلى رحلتين إلى أبوظبي وميلانو، بخلاف رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان، ورحلات الشحن الجوى، ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة- جدة- الرياض- القصيم- إسطنبول- الجزائر، ورحلتين جويتين إلي الكويت ومسقط، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكبا.