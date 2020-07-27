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مطار القاهرة يستقبل 156 رحلة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
09:52 ص | الإثنين 27 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 156 رحلة لعدة وجهات حول العالم تقل على متنها 14575 مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 156 رحلة لعدة وجهات حول العالم تقل على متنها 14575 مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم 156 رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم، ومن المنتظر أن ينقل المطار على متن  الرحلات 14575 راكب.

وكشفت مصادر مطلعة بالمطار عن أنّ تشغيل مطار القاهرة الدولي على مدار اليوم الإثنين، يشهد ارتفاع نسبة التشغيل في عدد من الجهات الدولية المختلفة منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الحالي، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر، أنّ تشغيل اليوم يتضمن 78 رحلة سفر تقل على متنها 3524 مسافرا، في حين يستقبل المطار 78 رحلة وصول، تقل على متنها 11051 راكبا إلى عدة وجهات، أمريكية، وأوروبية وعربية، وآسيوية، وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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