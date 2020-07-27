ضبط 2334 قضية تموينية خلال 48 ساعة

إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (2334) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

· ضبط مالك مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 2 طن من السلع الغذائية "مصنعات اللحوم") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مصنع لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة عين شمس (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 4,750 طن سلع غذائية "سكر حر") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى (بمحافظة القاهرة) وبداخلها (3000 قطعة "أدوية – مستلزمات طبية" مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور.

· ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة مركز شرطة سوهاج أول إيتاى البارود (بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى كمية قدرها (32,650 طن دقيق بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء قدرت بمبلغ مالى (177942 جنيهاً ) .

· ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة عين شمس ( بمحافظة القاهرة ) لحيازته ( 2,850طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – دهون حيوانية - سجق – مفروم لحوم" ) مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن معمل لتصنيع منتجات الألبان بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث ( بمحافظة الإسكندرية ) لحيازته ( 12,200 طن " جبن أبيض " ) معبأة داخل صفائح غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ( بمحافظة القاهرة ) لحيازته (عدد3900قطعة مستلزمات طبية " كانولا – سرنجات – غطاء عين – قسطرة – ماسحة كحولية " ) مجهولة المصدر .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مصنع غير مرخص لمتسحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة كوم حمادة ( بمحافظة البحيرة ) لحيازته ( عدد 12420 عبوة متسحضرات تجميل " حنة " ) مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية..تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة النزهة ( بمحافظة القاهرة ) لحيازته ( عدد 6750 قطعة مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة ، عدد 300 عبوة مستحضرات تجميل " كريمات " مجهولة المصدر ) تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .

· كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (286) قضية بإجمالى مضبوطات (31519) عبوة سجائر .

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.