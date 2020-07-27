برلماني يطالب بمحاكمة من يعيدون بث فيديو الاعتداء على المواطن المصري بالكويت

أعلن النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، اتفاقه مع تصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج التى أكدت فيها مشهد اعتداء مواطن كويتى على عامل مصرى فى الكويت أشعل غضب المصريين فى الداخل والخارج إلى جانب الشعب الكويتى وإشادتها بدور الحكومة الكويتية التى قامت بضبط الجانى وتحرير محضر بالواقعة على وجه السرعة ومناشدتها لوسائل الإعلام بالتوقف عن بث هذا الفيديو احتراماً لمشاعر "وليد" الشاب المعتدى عليه.

وطالب "أبو جاد" في بيان له أصدره اليوم بمحاكمة كل من يعيدون بث هذا الفيديو، خاصة بعد التدخل السريع من السفيرة نبيلة مكرم والموقف المشرف من الحكومة الكويتية، مؤكدا أن هذا الحادث فردي والجانب الكويتى كان على مستوى المسؤولية ومثل هذه الحوادث الفردية لن تؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وجهت الشكر للحكومة الكويتية، على سرعة القبض على الجانى واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونياً، لافتة إلى وجود تعاون وتنثيق بين الجانبين المصرى والكويتى عالى المستوى.

وتابعت الوزيرة: "وليد لم يتنازل عن القضية وما يتم تداوله بشأن ذلك غير صحيح ومعه محامي من الكويت.. مقدرة جداً ثباته الانفعالي ولم يتعامل بنفس درجة الإساءة التى تعرض لها وتصرف تصرفاً سليما"، مشددة على أنها تتواصل مع المصرى المعتدى عليه من خلال القنصل العام المصرى بالكويت.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الحرب على مصر والمنطقة بشكل عام معلومة للجميع، ولكن هناك أنواعا جديدة من الحروب تتمثل فى بث الشائعات والفتن بين الشعوب من أجل إحداث وقيعة بين الجانبين، وعلى الجميع أن يحذر ممن يريدون إثارة الفتن، وتابعت: "التحرك السريع من السلطات الكويتية كان مناسباً والدولة المصرية تقف إلى جوار أبنائها.. ويوجد احترام للعمالة المصرية الوافدة التى تعمل على الأراضى الكويتية".