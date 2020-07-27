تطوير شارع البحر بمدينة شرم الشيخ

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جار تطوير طريق شارع البحر بهضبة أم السيد، وأيضَا المحاور العرضية المؤدية إلى شارع اللواء نور الدين عفيفي، وذلك تمهيدًا لتحويل شارع البحر إلى ممشى سياحي تراثي ذو طابع خاص.

وأكد رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جار تطوير الشارع بطول 3 كيلو مترات، وعرض 9 أمتار، ويعمل في اتجاهين بقطاع الهضبة، وجرى إنارة شارع اللواء نور الدين عفيفي بهضبة أم السيد بـ1800 عامود عن طريق إقامة محطة توليد كهرباء من خلايا الطاقة الشمسية مركبة على أعمدة إنارة الشوارع وضخ الكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية بشبكة كهرباء المدينة عن طريق (مذبذب)، وعداد ثنائي لحساب القدرة المنتجة والموردة للشبكة، على أن يجرى توريد الكهرباء للشبكة نهارًا واسترداد إنارة الشوارع.