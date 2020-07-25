تطوير شارع البحر في شرم الشيخ بطول 3 كيلو مترات

أكد اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جارى أعمال الرصف لطبقة الأسفلت السطحية والأخيرة بشارع البحر، بطول 3 كيلو مترات، وعرض 9 أمتار، ويعمل في اتجاهين بقطاع الهضبة، وأعمال رصف المحاور العرضية المؤدية إلى شارع اللواء نور الدين عفيفي في مراحلها التمهيدية، ليصبح شارع البحر مستقبلًا كممشى سياحي مميز لخدمة أهالي المدينة وقاصديها.

واكد رئيس المدينة، أن العمل يجري طبقًا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، لحماية العمال والحفاظ على سلامتهم.

وأوضح "السولية" أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء العمل وتقليل التجمعات، والكشف الحراري على العمال على مدار اليوم.