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إحالة مدير مدرسة نشر أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات للتحقيق بقنا

كتب:

رجب آدم
03:19 م | الإثنين 27 يوليو 2020
وكيل تعليم قنا

وكيل تعليم قنا

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إحالة مدير مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمونيوم، للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك على خلفية نشر إدارة المدرسة لأسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، على صفحتها عبر بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألومنيوم، بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، قد نشرت أسماء 57 طالبًا لم يسددوا المصروفات الدراسية على صفحتها بموقع "فيس بوك"، من أجل حثهم على دفع الرسوم، ما أثار ردود فعل غاضبة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا تصرف المدرسة بـ"التشهير"، وطالبوا بحذف المنشور.

 

 

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