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مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الرابعة مساء بدمياط

كتب:

سهاد الخضري
10:13 م | الإثنين 27 يوليو 2020
محافظ دمياط

محافظ دمياط

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.

ووجهت المحافظ متولي حسنين رئيس الوحدة المحلية للمدينة، بالتيسير على المواطنين، والحد من الازدحام والتكدس، وتقسيم المهام بين الموظفين حتى يتم إنجاز كافة الأعمال بسهولة ويسر، مع وضع كراسي ومظلات إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة، إضافة إلى مد فترة العمل حتى الرابعة عصرًا.

وناشدت المحافظ المواطنين المتقدمين بارتداء الكمامة الواقية، والانتظار بالساحات المخصصة لمنع أي ازدحام.

وشددت "عوض" على التصدي بكل حسم وبقوة لتلك التعديات والإشغالات والمخالفات، وشن حملات مكثفة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، مؤكدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات  قانونية وغلق المنشأة في حال المخالفة.

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