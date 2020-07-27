رئيس جامعة المنصورة: تشغيل العيادات الخارجية بمركز جراحة القلب قريبا

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الانتهاء من التجهيزات النهائية لمركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، مشيرًا إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية بالمركز خلال أغسطس المقبل.

وبحسب بيان رئيس الجامعة، فإن المركز الجديد مقام على مساحة 1000 متر مربع، بتكلفة إجمالية قيمتها 250 مليون جنيه، وبقوة 14 غرفة عمليات، و82 سرير داخلي، و33 غرفة عناية مركزة.

ويضم المركز 10 أدوار منها بدروم للخدمات، ودور أرضي للعيادات الخارجية، ومدرج تعليمي و7 أدوار متكررة.

وأشاد رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمركز وبالمستوى المتميز للتجهيزات بمواصفات عالمية، والالتزام بالجدول الزمني والجهود التي بُذلت لتذليل كافة العقبات وتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة، تمهيدًا للتشغيل التجريبي للمركز لخدمة المرضى بقسمي جراحة الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر.

ومن جانبه، أكد الدكتور مسعد سليمان، أن المركز يعد الوحيد المتخصص في جراحات القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية فى مصر والشرق الأوسط، حيث يشمل التخصصين معًا، مشيرًا إلى أن العاملين بالمشروع يسابقون الزمن لافتتاح وتشغيل العيادات الخارجية للمركز في بداية شهر أغسطس 2020 بعد الانتهاء من تجهيزاته.