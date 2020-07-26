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محمود مسلم

مستشار الرئيس للصحة يتوقع إنتاج لقاح كورونا في سبتمبر المقبل

كتب:

محمد عزالدين
01:08 م | الأحد 26 يوليو 2020
مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الوقاية من فيروس كورونا من الأشياء المهمة للغاية، وحتى الآن لا يوجد دواء مؤكد لعلاج الفيروس، نظرا لأنه شديد وخطير وهزّ أركان العالم أجمع صحيا واقتصاديا وسياسيا.

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ الشيء المبشر وجود لقاح أو تطعيم ضد فيروس كورونا، متوقعا أن يشهد شهر سبتمبر إنتاج لقاحات نتيجة التجارب المعملية والإكلينكية للفيروس.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنّ جامعة أكسفورد أنتجت لقاحا، وبعض الشركات من أمريكا والهند والصين أنتجت لقاحات لفيروس كورونا بعد تجارب علمية.

وأوضح أنّ تلك اللقاحات سيتم إنتاجها بعد تجارب شديدة، إذ مرّت بـ3 مراحل، وهي الإكلينيكية السريرية للتأكد من أنّه آمن ليس له آثار جانبية، وتكوينه أجسام مناعية.

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