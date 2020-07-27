نصائح يجب اتباعها عند تناول لحوم الذبائح في عيد الأضحى

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة التي يحتفل بها المسلمون بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم وتخزينها وشراءها لتناولها، ويقدم جهاز حماية المستهلك عددًا من النصائح التي يجب اتباعها عند تناول لحوم الذبائح في العيد، وفق الموقع الرسمي الخاص بالجهاز، كالتالي:

- الاهتمام بالنظافة أثناء ذبح وسلخ وتقطيع الذبائح وتجميد اللحوم.

- تبريد وتجميد اللحوم النيئة فور التقطيع.

- تقطيع اللحوم المراد تجميدها قطع صغيرة لتسهيل عملية التجميد.

- تقسيم اللحوم على كميات صغيرة تكفي طبخة واحدة، لتجنب لتجنب إذابة اللحوم، ثم إعادة تجميدها.

- عدم وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

- عدم استخدام الأدوات المستعملة في تقطيع اللحوم مثل السكاكين ولوحة التقطيع، إلا بعد غسلها وتطهيرها قبل البدء في إعداد السلطات.

- الطهي الجيد للحوم خاصة اللحوم المفرومة والبرجر، والتأكد أن درجة الحرارة قد تعدت 73 درجة مئوية في عمق أو منتصف قطع اللحم.

- ضرورة التأكد من أن الشوربة قد وصلت لمرحلة الغليان، وأن لون عصارة اللحوم لم يعد ورديًا.

- لا تترك اللحوم المطبوخة في جو الغرفة قبل تناولها لفترة كبيرة، لأنها بيئة مناسبة لتكاثر الميكروبات، ولكن يجب حفظها للتبريد بالثلاجة.