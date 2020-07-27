التموين تعلن انتظام عمل المخابز في عيد الأضحى

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ أجهزة وزارة التموين استعدت لعيد الأضحى المبارك، وكل مديرية ستنشئ غرفة عمليات ومتابعة الأسواق للتأكد من الذبح داخل المجازر، كما أنّ الذبح يكون دون مقابل في المجازر التابعة للدولة.

وأضاف الوزير أنّ جميع المخابز ستعمل خلال ايّام العيد، ويتم توفير الدقيق مقدما، وتسليمه للمخابز كمخزون من 3 لـ5 أيام احتياطي، موضحا أنّ بعض المخابز طلبت إجازة، وعدد المخابز الإجازة لن يزيد عن 10 لـ15%.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، هايبر لمجموعة اللولو الإماراتية الفرع رقم 190 على مستوى المجموعة، بمساحة تفوق 8 آلاف متر مربع وباستثمارات تقدر بـ200 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل لـ1000 فرصة عملـ وذلك بحضور معتز الألفي الشريك المصري لمجموعة لولو الإماراتية، وحزيفة قريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو في مصر، وممثل سفير الهند.