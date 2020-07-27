حمو بيكا عن "روتانا": شركة حصنها منيع

أعرب مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن سعادته للتعاون مع شركة روتانا للصوتيات وتطبيق "ديزر"، وذلك قبل أيام من طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إيه الحكاية؟".

ومدح بيكا شركة روتانا عبر "إنستجرام"، قائلًا :"شركة روتانا يعني المصدر.. هنا معروفة شركة حصنها منيع".

كما وجه حمو بيكا الشكر في نهاية أغانيه لكل من شارك في العمل، بداية منه كمغنِ واختتم بالموزع فيجو الدخلاوي.

يذكر أن حمو بيكا يتعاون في مهرجانه الجديد "إيه الحكاية؟"، مع على قدورة، ونور التوت، ومودي أمين.