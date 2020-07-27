روتانا تحذف إعلان مهرجان حمو بيكا من حسابها بـ"إنستجرام"

حذفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الإعلان الدعائي لأغنية مهرجان حمو بيكا الجديدة "إيه الحكاية؟"، بعد تعرضها لهجوم كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي، بسبب تقديمها لتلك الأغنيات.

وطرحت شركة"روتانا" بالأمس إعلان أول أغنية تقدمها لمغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، ما دفع عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمهاجمة الشركة.

كما استنكر الملحن حلمي بكر، تعاقد شركة "روتانا" مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وقال "بكر"، في تصريحات سابقة، لـ"الوطن": "للأسف فكرة تعاقد روتانا مع حمو بيكا لايوجد رد وحيد عليها إلا اللي تغلبه ألعب به، بمعنى إن الشركة تريد أن تبيع وممكن تحط أي حاجة قدامها تبيع بيها، وهذا ما حدث بالتعاقد مع بيكا أيا كان نوع العمل الفني بينهم".

وأضاف الملحن الشهير، "للأسف روتانا بتوّقع نفسها بما فعلته، فروتانا لها اسمها ومستواها الذي سيتأثر بوجود بيكا".