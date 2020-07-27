مستشار الرئيس: وجود احتياطي قوي من المستلزمات الطبية واجب وضروري

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه يوجد أكثر من 160 تجربة على لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في عدد كبير من دول العالم، والبحث مازال مستمرا، موضحًا أنه سيكون لمصر حصة من اللقاحات والأمصال الخاصة بالفيروس فور صدورها، وهناك وعود بذلك.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن بعض الأزمات الصحية التي قد تضرب أي بلد، أثبتت من وجوب وجود احتياطي قوي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإنه لابد أن يكون هناك احتياطي استراتيجي ومخزون للأدوية الأساسية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن أزمة كورونا أثبتت أن العالم يمكن أن يغلق في ليلة واحدة ويصعب نقل المواد الخام، لذلك لابد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر، لأنها تعطي اطمئنان في أي ظروف طارئة، موضحًا أنه خلال الفترة المقبلة سوف نعمل على الاستعداد الأقوى لكافة الأمراض والأوبئة.