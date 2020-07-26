تاج الدين: انخفاض إصابات كورونا طبيعي.. وتوقعنا موعد الذروة من البداية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ انخفاض الإصابات جراء فيروس كورونا أمر طبيعي، إذ يمر الفيروس بـ3 مراحل: الصعود، الذروة، والانخفاض، مؤكدا أنّ الإجراءات التي اتخذتها الدولة وبفضل جهود الأطباء، ساعدت في السيطرة على الفيروس.

وأكد تاج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّهم توقعوا في السابق أن تحدث الذروة في شهر يونيو، ما حدث بالفعل، وبدأت بعدها المراحل التنازلية، ورغم ذلك ما زلنا نسجل حالات إصابة ووفيات نظرا لوجود الفيروس.

وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، متابعا: "النتائج الحالية مبشرة، ونتعشم في الاستمرار في ذلك، شرط مواصلة مكافحة الفيروس، خاصة أن الإجراءات الاحترازية لا يمكنها فقط حماية المواطنين من كورونا، ولكن من كل الفيروسات ولا سيما الإنفلونزا الموسمية".