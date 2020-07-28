أماكن عرض فيلم الرعب والتشويق "The Hunt" بالسينمات

تعود السينمات المصرية بعدد من الأفلام المميزة بعد توقفها لفترة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ومن أبرز الأفلام المعروضة فيلم االرعب والتشويق "The Hunt"، حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشخاص يجدوا أنفسهم في منطقة نائية، ولايتذكروا متى وكيف انتهى الأمر بهم لهذا المكان، ولايعلموا أنه تم اختيارهم بعناية من أجل الصيد.

أبطال الفيلم أليكسندر باربارا، تيري ويبل، ماكون بلير، إيما روبرتس، إيمي ماديجان، جلين هورتون، ومخرج الفيلم كريج زوبيل.

الفيلم يُعرض في سينمات بندر المعادي، صن سيتي، بورتو كايرو، أمريكانا بلازا، بوينت 90، الزمالك، أمير، سيني بلكس جرين بلازا، سيتي ستارز، نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، داندي مول، جلاكسى سينبلكس مول العرب، جولدن ستارز، كايرو فيستفال سيتي، فوكس مول مصر، سيتي سنتر ألماظة، جالكسي.