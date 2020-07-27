الضاني والبرازيلي بـ90 جنيها في منافذ التموين لبيع لحوم وأضاحي العيد

طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم والخراف الحية في المنافذ التابعة لها، بأسعار تناسب المستهلك محدود الدخل، في إطار استعدادها لعيد الأضحى، وشملت القائمة طرح خراف حية بسعر 58 جنيها للكيلو القائم للمستهلك النهائي، بانخفاض 4 جنيهات عن أسعار العام السابق.

كما شملت طرح خراف ضأن المبردة بسعر 90 جنيها للكيلو للمستهلك النهائي، أما اللحوم السوداني الطازجة فيتم طرحها بسعر 85 جنيها للكيلو للمستهلك النهائي، والبرازيلي الطازجة يتم طرحها بأسعار من 90 لـ100 جنيه للكيلو للمستهلك النهائي، أما اللحوم البرازيلي المجمدة فيتم طرحها بسعر 65 جنيها للكيلو للمستهلك النهائي، والدواجن المجمدة تطرح بسعر 37 جنيها للكيلو للمستهلك النهائي، وجرى تحديد 36 شادرا في 18 محافظة لبيع الخراف الحية.