"التموين" تزف بشرى للمواطنين: الأوكازيون الصيفي يتضمن "حفلة خصومات"

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الأوكازيون الصيفي هذا العام يختلف بطبيعته عن الأعوام السابقة، كونه أتى بعد حالة من الركود والبطء في الأسواق نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موضحًا أن مصر تحظى هذا العام بـ "حفلة خصومات".

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أن هناك مبادرات تتم لتشجيع الاستهلاك للمنتج المصري، ولدعم المواطن المصري في الوقت ذاته من أجل الحصول على سلعة بسعر ميسر عبر مبادرة "مايغلاش عليك"، والأوكازيون السنوي الصيفي.

وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن المصري والمستهلك لديه رغبة في النزول إلى الأسواق نتيجة الانفتاح التدريجي للأسواق، فهناك تعطش من جانب المستهلك وشره للنزول إلى الأسواق وممارسة عملية الشراء بعد أن كان الإغلاق الجزئي للمحال والتخوف من انتشار فيروس كورونا عائقا أمام المواطنين في عملية الشراء.