أبو بكر: مواقف مصر والسعودية متطابقة في كل القضايا

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الخارجية السعودي، بالقاهرة، موضحًا أن الاجتماع تناول المباحثات في عدد كبير من القضايا التي تهم الجانب المصري والسعودي، وناقشا ملف اليمن والعراق وليبيا وكافة القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، مؤكدًا أن اللقاءات التي تجمع المسؤولين المصريين من السعوديين هو أمر طبيعي، وعدم وجود هذا النوع من اللقاءات هو الذي ليس طبيعيًا.

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e": لازم التشاور مع بعضنا البعض في الكثير من السياسيات الإقليمية والعربية، استكمالا للتكامل العربي الأردني البحريني السعودي الاماراتي الكويتي".

وأوضح الإعلامي، أن هناك تطابق كامل في كافة القضايا بين مصر والسعودية، وهناك التزام ادبي في التشاور الدائم و التكامل الدائم، كما أن هناك موقف موحد في كل القضايا، هذا النوع من اللقاءات يدل على استمرار حالة التوافق الموجودة بين القيادة المصرية والقيادة السعودية، مضيفًا: "القيادة المصرية معاها تفويض من البرلمان لإرسال قوات لليبيا".

وأشار إلى أن القيادة السياسية رغم ذلك تريد تثبيت الموقف الحالي ولا تريد أي طرف يعتدي على الجيش الوطني الليبي ولا تعدي الخطوط التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الوقت تؤكد مصر أنها لن تعتدي على أحد، "مصر لا تدعوا لحرب إطلاقًا ولا اي نوع من أنواع الاشتباكات العسكرية، هي مش عاوزه طرف داخلي يتدخل في ليبيا، ولا مصر عاوزه تتدخل في ليبيا".

وأوضح أن مصر تريد أن الشعب الليبي وحدة من يقرر مصيرة، وإذا كانت هناك جماعات مسلحة إرهابية وميليشيات مرتزقة الحرب ستوجب.