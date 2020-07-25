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خالد أبو بكر: مصر استوردت رنجة بـ23 مليون دولار في مارس

كتب:

شريف سليمان
10:01 م | السبت 25 يوليو 2020
الإعلامي خالد أبو بكر

الإعلامي خالد أبو بكر

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر استوردت بـ3.5 مليون دولار كاجو، خلال فترة أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "أنا رأيي إننا نوقف استيراد أي حاجة تافهة زي الكوباية والقلم الرصاص والأطباق والكراسي البلاستيك والترابيزات الخشب".

وتابع: "صدور هذا القرار يعني بداية الاختراعات في مصر، ففي شهر مارس استوردنا رنجة بنحو 23 مليون دولار، يجب إعداد قائمة بهذه السلع وتقسيمها إلى فئات من حيث الأولوية".

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