أديب عن السد الإثيوبي: صبرنا كثيرا.. لا اتفاق أفضل بكثير من اتفاق سيئ

علق الإعلامي عمرو أديب، على الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس جنوب أفريقيا باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، حيث ناقشا سويًا أزمة السد الإثيوبي والملف الليبي، موضحًا أنه من المؤكد أن الإدارة المصرية أبلغت الاتحاد الأفريقي أن القاهرة تريد اتفاقا ملزمًا كونه هذا الطلب المصري، ووضع الاتحاد الأفريقي أمام مسؤولياته لحل الأزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن أزمة السد الإثيوبي كانت مطروحة أمام مجلس الأمن، ولكن الاتحاد الأفريقي تحدث عن أنها ملف أفريقي إقليمي ويمكن أن تحل داخل أروقة الاتحاد، "مصر تريد اتفاقا ملزمًا، فيه قاعدة بتقول لا اتفاق أفضل بكثير من اتفاق سيئ"، موضحًا أن مصر تريد اتفاقا جيدا، فلقد صبرنًا كثيرًا وتحملنا كثيرًا من المواقف الإثيوبية المؤلمة.

وأكد الإعلامي أن الرئيس السيسي وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته، فمطلب مصر عادل "المياه هتيجي امتى؟ وهتيجي إزاي؟"، موضحًا أن الإدارة السودانية أصبحت هي الأخرى صوتها يعلو في ملف سد إثيوبيا، كونها بدأت ترى تأثيرات هذا السد عليهم، رغم أن هذه الحكومة يتم محاربتها من الشعب السوداني كونها تشكلت في أعقاب ثورة، " أول مرة نسمع فيها صوت السودان عالي كده".

وتابع: "عاوزين اتفاق ملزم، ونرفض التصرفات الأحادية، عاوزين نعرف إيه اللي هيحصل في السنوات المقبلة، أثيوبيا مش عاوزه حاجة ملزمة، مش عاوزين حاجة تكبلهم، الإثيوبيين عاوزين يفتحوا الحنفية وقت ما يفتحوها ويقفلوها وقت ما يقفلوها".