خالد أبو بكر يسدد مصروفات 56 تلميذا في مدرسة بقنا بعد التشهير بهم

أعلن الإعلامي خالد أبو بكر، تكفله بدفع المصروفات المدرسية، لـ 56 تلميذا بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم بنجع حمادي بمحافظة قنا، بعد تعرضهم للتشهير من قبل إدارة المدرسة بسبب عدم دفع المصاريف، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e".

وأوضح أبو بكر، لأبو الوفا عبدالسلام، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، أنه سيتم تحويل شيك بإجمالي قيمة المصروفات والتي تقدر بـ165 جنيها لكل تلميذ منهم صباح الغد وبشكل فوري، "سمعة الطلاب فوق كل اعتبار، هذا ليس خطأ عادياً، وشكل الطلاب إيه أمام زملائهم، هذه الواقعة تشهير بالطلبة، فهم لم يرتكبوا جريمة".

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك أسبابًا وراء تأخرهم عن دفع المصاريف، مضيفًا: "هل يتم معايرتهم؟ ويتم فضحهم؟، هذه الواقعة تؤثر على الطلاب وسمعة أهاليهم، أقدم اعتذارا لكل الطلاب وأولياء الأمور".

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار أبو الوفاء عبد السلام ، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، إحالة إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، للشؤون القانونية للتحقيق، فى واقعة نشر أسماء طلاب لم يدفعوا المصاريف عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".