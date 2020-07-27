مديرة مدرسة: كتابة أسماء طلاب لم يسددوا المصروفات على "الفيس" مش فضيحة

قال أمل عبدالله شعبان، مديرة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل بنجع حمادي، إن كتابة أسماء التلاميذ الذين لم يلتزموا بدفع المصروفات المدرسية على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لا تُعد فضيحة كما يرى البعض، مشددة على أن ذلك جاء بعد دفع معظم التلاميذ وإعفاء غير القادرين وأبناء الشهداء والفقراء.

وأضافت "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، ويعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن هذا يعني بأن من وضعت أسماؤهم قادرون على الدفع، ورغم المناشدات التليفونية والرسائل عبر المدرسين والتلاميذ وفى النهاية "قالوا لنا لما تخلص الكورونا نبقا ندفع".

وأشارت مديرة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل بنجع حمادي، إلى أنه لا يصح أن نطلق على ذلك فضيحة، خاصة وأننا مجتمع يعرف كل شخص فينا الآخر، "مينفعش نطلق عليها فضيحة لأن هي مش فضائح لأننا كلنا عارفين بعض، مش هنفضح أولادنا، ممكن يكون التعبير خان المسؤول عن الصفحة"، موضحة أنه لا يوجد حل آخر أمام المسؤول عن جمع المصروفات خاصة مع اقتراب تسديد هذه المصروفات للإدارة التعليمية.

وتابعت: "الناس قادرة تدفع بس الموضوع كسل، ونحن داخلين على عام دراسي جديد يبقا الناس هتدفع إمتى"، معتذرة لكل من لحق به أذى من كتابة اسمه على صفحة المدرسة، بسبب عدم تسديد المصروفات المدرسية، وتابعت: "أنا بعتذر لو أن هناك حد تأذى لأننا نبذل كل ما بوسعنا لخدمتهم".

وأوضحت أن المسؤولين عن المصروفات فعلوا ذلك بعدما استنفذوا كافة السبل، خاصة وأننا فى مجتمع من وسط اجتماعى محترم وقادر على تسديد المصروفات، وتابعت: "إحنا استخدمنا كل الطرق لتسديد المصروفات ومفيش فايدة.. نعمل كدا أفضل ولا نعمل زى ما اللائحة تقول أننا نحرر محضر فى قسم الشرطة".