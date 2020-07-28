خالد أبو بكر يدعو لإنشاء صندوق مالي لدعم الطلاب المتعثرين

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن استيائه من واقعة التشهير بطلاب مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بنجع حمادي، بسبب عدم دفع المصاريف، ونشر أسمائهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشددًا على ضرورة استحداث صندوق للتكفل بدفع مصاريف الطلاب غير القادرين.

وقال "أبو بكر"، خلال برنامجه "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "on e"، إن هذا التشهير يدخل في إطار الجريمة وهو أمر لا يليق ولا يمكن أن يحدث في مؤسسة تربوية، مطالبًا بتكوين مجموعة من الناس للتكفل بدفع مصاريف الطلاب غير القادرين، لكن لا يمكن التشهير بأسماء الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفًا "هؤلاء الطلاب كرامتهم من كرامتنا".

واقترح إنشاء صندوق للدعم المالي للتلاميذ المتأخرين والمتعثرين عن سداد المصروفات، وطالب لجنة التعليم بالبرلمان بأن تقدم اعتذارًا رسميًا للتلاميذ الـ 56 بأسمائهم كرد اعتبار لهم، مضيفًا: "كرامتكم من كرامتنا.. محدش هيسكت عما حدث، هذا أمر سيء، وسيكون هناك تحقيق، ويجب الاعتذار لكم.. ولن نسمح بما حدث".

وتابع: "لا الدين ولا العرف ولا تربيتنا تسمح بذلك، وأطالب كل محافظ أن يستعين بأهل الخير ورجال الأعمال، والمتطوعين لمساعدة الطلاب غير القادرين".

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار أبو الوفاء عبد السلام، مدير عام الإدارة التعليمية بمركز نجع حمادي شمالي قنا، إحالة إدارة مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الإعدادية بالألمنيوم، للشئون القانونية للتحقيق، في واقعة نشر أسماء طلاب لم يدفعوا المصاريف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".