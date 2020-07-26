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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأحد 26 يوليو 2020
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي خطوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.

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