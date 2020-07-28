"كورونا" يتراجع: "ملوي ومطاي" بالمنيا يحافظان على "صفر إصابات" و4 مصابين فقط في "عزل الدقهلية"

سجلت مستشفيات العزل صفر إصابات فى العديد من المحافظات خلال الأيام الأخيرة فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات الشفاء وخروج المتعافين بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، فيما أعلنت مديريات الصحة ببعض المحافظات عودة المستشفيات إلى عملها الطبيعى بعد انتهاء إجازة العيد.

وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، شفاء 50 حالة من مستشفيات العزل والإحالة بمدن ومراكز المحافظة، ليصبح إجمالى عدد المتعافين 4830 حالة، وأشاد بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، وثمّن دورهم الوطنى، وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نسب الشفاء وصلت لأعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير فى حالات الإصابة والوفيات مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع استمرار جميع الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلى.

وقال الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عزل مستشفى تمى الأمديد لم يعد به إلا 4 حالات فقط، لافتاً إلى عدم تسجيل إصابات جديدة منذ 10 أيام، وأشار إلى أن المستشفى يستعد للعودة للعمل الطبيعى شأنه شأن أى مستشفى بالدقهلية يقدم الخدمة العلاجية بجانب وجود قسم للعزل بعد إجازة العيد.

تعافى 23 حالة جديدة بمستشفيى الواسطى والفشن فى بنى سويف

وأعلنت مديرية الصحة ببنى سويف تعافى ٨ حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا فى مستشفى الفشن المركزى، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة، كما أعلن مستشفى الواسطى المركزى، شمال المحافظة، عن تعافى 15 حالة جديدة بينهم سيدة فى الثمانين من عمرها، وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولاً بأول، مؤكداً مواصلة الجهود التى تقوم بها المنظومة الطبية بالمحافظة فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وسجلت المنيا تراجعاً تدريجياً وملحوظاً فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، إذ انخفضت بمقدار النصف مقارنة بمطلع شهر يوليو الجارى، وحافظ مستشفى عزل ملوى ومستشفى مطاى العام على «صفر» إصابة لليوم الرابع على التوالى، وقال مسئول بمديرية الصحة بالمنيا إنه فى مطلع الشهر الجارى أخذت الإصابات تتراجع ببطء، إذ كانت المستشفيات الـ14 المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بالكورونا تستقبل ما بين 50 و80 إصابة يومياً، ثم انخفض العدد إلى ما بين 40 و50 إصابة فى منتصف الشهر، ومنذ نحو أسبوع، بدء التراجع فى الإصابات يزداد وبعض المستشفيات ومنها عزل ملوى ومطاى سجلت صفر إصابة لليوم الرابع على التوالى.

وأضاف أن مستشفى مطاى العام بشمال المحافظة لم يسجل دخول أى مواطنين مصابين بفيروس كورونا على مدار 3 أيام متصلة، إذ سجل صفر إصابات حتى الآن ولا يوجد سوى 4 مصابين فقط دخلوا المستشفى قبل أيام ويتلقون العلاج، كما أن مستشفى عزل ملوى بجنوب المحافظة سجل صفر إصابة منذ نحو 4 أيام، ولفت إلى أن مديرية الصحة خصصت 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا، هى: مطاى المركزى، بنى مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزى، الصدر بمدينة المنيا، ملوى، الحميات بالمنيا، ديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.

"بنك الكساء" يوزع 5 آلاف كمامة على دور الإيواء

من جهة أخرى، وزعت مؤسسة بنك الكساء المصرى خمسة آلاف كمامة قطنية مجاناً على دور الإيواء ومن هم بلا مأوى فى الشوارع وخاصة فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وقالت منال صالح، الرئيس التنفيذى لبنك الكساء المصرى: «لدينا العديد من الحملات الخاصة بتوزيع الملابس على مدار العام، لكن حملة توزيع الكمامات القطنية من أهم الحملات لدينا فى المؤسسة والتى نركز خلالها على توفير الكمامات للفئات التى هى الأشد احتياجاً خلال الأزمة، ولذا قمنا بالتوزيع على بعض مؤسسات دور الأيتام وذوى القدرات الخاصة، ولم نكتفِ بذلك بل نزلنا إلى الشوارع فى محافظات القاهرة الكبرى للتوزيع على من هم بلا مأوى».