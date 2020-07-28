البحر الأحمر تحتفل بالعيد الأول لتجليس الأنباء إيلاريون أسقف الأرثوذكس

احتفلت البحر الأحمر، بالعيد الأول لتجليس نيافة الأنبا إيلاريون، أسقفا لإيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، مساء الاثنين، بدار المناسبات بكاتدرائية الأنبا شنودة بالدهار، وسط جو تسوده المحبة والمودة.

حضر الاحتفال نائب محافظ البحر الأحمر ووفد من قيادات الأوقاف ومنطقة الأزهر وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية وممثلي جمعيات المجتمع المدنى وعدد من المواطنين ومديري المصالح

وأكدت يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، على روح المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الوطن مسلمين وأقباط، مشيرة إلى أن مصر ستظل منبعاً للسلام والمحبة وموطناً للأمن والاستقرار والنسيج الوطني الواحد، قائلة إننا سنظل نشارك بعضنا البعض في مناسباتنا المختلفة.

ومن جانبه أعرب الأنبا ايلاريون عن سعادته البالغة بهذه التهنئة، موجها الشكر للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتورة نائب المحافظ، والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي علي مشاعرهم الطيبة، مؤكدا على الترابط الذي يجمع أبناء الوطن الواحد وخاصة أبناء البحر الأحمر.

يذكر أن الأنبا ايلاريون تم تجليسه أسقفا للأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر أواخر يوليو العام الماضي، خلفا لمثلث الرحمات نيافة الأنبا ثاؤفيلوس.