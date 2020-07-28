جمع "أرشيف 1000 فيلم".. أشهر "أرشيفجي" للتراث السينمائي يحكي رحلته

قال مكرم سلامة، أشهر جامعي التراث السينمائي، والشهير بالـ "أرشيفجي"، إنه ينحدر من أصول صعيدية، حيث كان يجمع أفيشات الأفلام، وعندما انتقل إلى القاهرة استمر في تجميع الأفيشات والصور.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أنه بدأ يحترف هذا العمل في ثمانينات القرن الماضي، حيث حصل على أرشيفات كبار السينمائيين، بعدما بيعت "نيجاتيف الأفلام"، فلم يتبقَ سوى نيجاتيف الورق والصور، حيث كانت ستباع لبائع روبابيكيا.

وتابع، أن المنطقة التي كان يجمع منها أرشيفه، كانت موجودة في شارع عرابي وسليمان الحلبي بوسط البلد، حيث كانت توجد مقرات شركات الإنتاج، لافتًا إلى أن آخر ما حصل عليه هو عمل للفنان الراحل أنور وجدي.

وأشار "سلامة"، إلى أنه حصل على أرشيف الكثير من الأفلام الهامة مثل أفلام أنور وجدي، لافتًا إلى أن هناك أرشيف أفلام كثيرة هامة، توجد أرشيفاتها في حوذة ورثة أبطالها، ولا يقدرونها.

وواصل: "تواصلت مع ورثة علي الكسار وطلبت منهم عدم بيع أرشيفاتها واتفقت معهم على ترميمها، ولم تبَع الأصول، وحصلت على نيجاتيف الصور ونشرته، وجمعت الأفلام الوثائقية أيضًا من القاهرة والإسكندرية والعائلات التي كانت تبيعها وجمعت 1000 فيلم وثائقي".

وأردف، أنه يعمل مع ابنه وزوجة ابنه في هذا المجال: "هو شباب وربنا يديله الصحة ويكمل المشوار، ومش هنبيع أرشيفاتنا خارج مصر، واتعرض علينا فلوس من مستثمرين عرب، لكن الفلوس ورق وبتضيع، لكن الأرشيف مش هيضيع".

ولفت، إلى أنه باع أرشيفًا كبيرًا للتلفزيون المصري، وهو يخص الحياة العامة في مصر، منها صور كثيرة لقادة ثورة يوليو وذلك في عام 2008.

وأوضح الأرشفيجي، أنه حصل على أرشيف عدد كبير من أقدم أفلام السينما المصرية، منها أعمال فاطمة رشدي وغيرها، كما حصل على أرشيف أعمال فنية كثيرة عُرضت في سبعينيات القرن الماضي، ولم يكن أحد يعلم قيمتها.

وأشار، إلى أنه حصل على 4000 نيجاتيف من مصور الملك فؤاد، حيث ابتاعها من مواطن في إسكندرية، وحصل على مجموعة صور نادرة.

واشتكى "سلامة"، من غياب ما أسماه بـ"ثقافة الصورة"، عن المجتمع المصري، مشددًا على أن الصور مهمة ويمكن إدراك أهميتها من خلال زواياها وملتقطها والحدث الذي أُلتقطت فيه.

وأكد، أنه حصل على المجموعة الكاملة للفنان الراحل أحمد زكي والفنان الكبير عادل إمام، كما أن لديه أرشيفات ترجع إلى ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.