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عمرو أديب يعلن توقف برنامجه لمدة شهر: إجازة عشان أرتاح

كتب:

أحمد حامد دياب
03:03 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
عمرو أديب

عمرو أديب

أعلن الإعلامي عمرو أديب عن حصول برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" على إجازة لمدة شهر.

وقال أديب خلال تقديمه حلقة الإثنين: "أنا شايف الناس اللي شغالة في البرنامج تستحق بقا إنها تاخد إجازة كويسة وأنا كمان آخد إجازة أستريح وأريح حضراتكم لمدة شهر ونرجع تاني".

وأضاف: "هناك وعد واضح لو حصل أي حاجة إحنا على مرمى البصر بالمنظار يعني أنا قريب جدا من الاستديو ساعة أو ساعة ونص هتلاقوني هنا وكله هيبقى في المحيط ولو حصل أي حاجة كده أو كده اظبط ساعتك على الساعة 10 هتلاقينا قاعدين مع حضرتك بنطمنك وبنديك الأخبار وتاخد حقك الإعلامي الكامل".

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