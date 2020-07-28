وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعةـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الأضحى المبارك.

سائلا الله أن يوفق الرئيس لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه ويسدد خطاه، وأن يجعل هذا العيد عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وعلى البشرية جمعاء، وداعيًا أن يعجل الله برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.