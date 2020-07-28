أشاد بإجراءات الدولة.. ماذا قال طبيب الغلابة عن فيروس كورونا قبل رحيله؟

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، توفي الدكتور محمد مشالي المعروف بـ"طبيب الغلابة"، بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ليفارق الحياة عن عمر يناهز (74 عامًا).

الطبيب الراحل الذي عرف بمساعدته الفقراء وعلاجه مرضاه بأسعار رمزية لم تتخط 10 جنيهات، كان قد علق على انتشار وباء فيروس كورونا الذي ضرب جميع دول العالم، في شهر مايو الماضي.

وأشاد طبيب الغلابة الراحل، في تصريحات سابقة له لـ"الوطن"، بالمجهودات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووجه الطبيب حينها، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة، الدكتور عوض تاج الدين، ووزيرة الصحة، هالة زايد، مشيدا بإجراءات الدولة المتخذة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

واكد أنه سيتم القضاء على فيروس كورونا قريبا، لتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد بعد شهور عانى منها العالم من الجائحة.

وتوفى الطبيب محمد مشالي، والمعروف بطبيب الغلابة، في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، وقال عمرو محمد مشالي، الابن الأكبر للطبيب الراحل، إن الوفاة كانت في المنزل، مضيفًا أن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر.