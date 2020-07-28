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محمود مسلم

مصر للطيران تسير 32 رحلة جوية اليوم

كتب:

الوطن
10:13 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تسير مصرللطيران اليوم الثلاثاء ٣٢ رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلي كل من  لندن - أثينا - باريس - روما - فرانكفورت - ميلانو - بودابيست - البحرين - الخرطوم - بيروت - دار السلام - جوانزو - أديس أبابا - واشنطن و رحلتين جويتين إلي دبي - أبوظبي بالإضافة إلي  رحلة داخلية لكل من شرم الشيخ والغردقة ورحلات الشحن الجوى ورحلات استثنائية إلى كل من مسقط - المدينة المنورة- الدمام- القصيم - إسطنبول - وثلاث رحلات جوية إلي جدة ورحليتن جويتين إلي الرياض - الكويت، تنقل جميع  هذه الرحلات مايقرب من ٢٥٠٠ راكب.

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