"مصر للطيران" تسير 35 رحلة لنقل 2500 مسافر خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن جداول تشغيل رحلتها المقررة، اليوم السبت، بلغت 35 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "لندن - جنيف - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة - البحرين - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بروكسل - روما - دار السلام - أديس أبابا - ميونخ - أبوظبي"، ورحلتين جويتين إلى "دبي وميلانو" بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من "شرم الشيخ والغردقة وأسوان" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "المدينة المنورة - جدة - أبها - القصيم - الجزائر - الكويت - الرياض - الدمام - تنقل".

وأضافت الشركة خلال بيان لها، أن جميع هذه الرحلات مايقرب من 2500 راكب.