رئيس التحرير

محمود مسلم

"مصر للطيران" تسير 35 رحلة لنقل 2500 مسافر خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كتب:

أيمن حمزة
11:42 ص | السبت 25 يوليو 2020
مصر للطيران تسير اليوم 35 رحلة لنقل 2500 مسافر خلال ال 24 ساعة القادمه

مصر للطيران تسير اليوم 35 رحلة لنقل 2500 مسافر خلال ال 24 ساعة القادمه

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أن جداول تشغيل رحلتها المقررة، اليوم السبت، بلغت 35 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "لندن - جنيف - نيويورك - أثينا - باريس - الشارقة - البحرين - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بروكسل - روما - دار السلام - أديس أبابا - ميونخ - أبوظبي"، ورحلتين جويتين إلى "دبي وميلانو" بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من "شرم الشيخ والغردقة وأسوان" ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "المدينة المنورة - جدة - أبها - القصيم - الجزائر - الكويت - الرياض - الدمام - تنقل".

وأضافت الشركة خلال بيان لها، أن جميع هذه الرحلات مايقرب من 2500 راكب.

اقرأ المزيد:

انضمام الطائرة السابعة من طراز الإيرباص A320 Neo لـ مصر للطيران

"مصر للطيران" تعلن عن أعلى معدل للتشغيل اليومي منذ جائحة كورونا: 40 رحلة

خطوات استرداد ثمن تذكرة مصر للطيران إلكترونيا

مصر للطيران تستقبل 3000 مسافر من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

مصر للطيران تسير 20 رحلة خلال 24 ساعة

مصر للطيران للشحن تبدأ تشغيل رحلة أسبوعية إلى مطار جون كنيدي بنيويوك

رئيس "مصر للطيران" للعاملين: القادم أفضل رغم أزمة كورونا

مصر للطيران تنقل 2000 مسافر خلال الـ 24 ساعة الماضية

مصر للطيران تسير 13 رحلة طيران اليوم

"مصر للطيران": تسيير 15 رحلة خلال الـ 24 ساعة القادمة