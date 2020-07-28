مصر للطيران تسير 32 رحلة لنقل 2500 مسافر اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، جداول تشغيل رحلاتها المقررة اليوم، مشيرة إلى أنّ إجمالى عدد الرحلات اليوم بلغ 32 رحلة جوية بمعدل واحدة، إلى: لندن - أثينا - باريس - روما - فرانكفورت - ميلانو - بودابيست - البحرين - الخرطوم - بيروت - دار السلام - جوانزو - أديس أبابا - واشنطن.

كما سيّرت الشركة، رحلتين جويتين إلى دبي - أبوظبي، ورحلة داخلية لشرم الشيخ والغردقة، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى مسقط - المدينة المنورة- الدمام- القصيم - إسطنبول، و3 رحلات جوية إلى جدة، ورحليتن جويتين إلى الرياض - الكويت.

ولفتت الشركة في بيان لها اليوم، أنّ الرحلات الـ32 ستقل على متنها 2500 مسافر من جنسيات مختلفة حول العالم.