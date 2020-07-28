مصر للطيران تسير 32 رحلة لنقل 2500 مسافر اليوم
كتب:
أيمن حمزة
10:11 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
أعلنت الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، جداول تشغيل رحلاتها المقررة اليوم، مشيرة إلى أنّ إجمالى عدد الرحلات اليوم بلغ 32 رحلة جوية بمعدل واحدة، إلى: لندن - أثينا - باريس - روما - فرانكفورت - ميلانو - بودابيست - البحرين - الخرطوم - بيروت - دار السلام - جوانزو - أديس أبابا - واشنطن.
كما سيّرت الشركة، رحلتين جويتين إلى دبي - أبوظبي، ورحلة داخلية لشرم الشيخ والغردقة، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى مسقط - المدينة المنورة- الدمام- القصيم - إسطنبول، و3 رحلات جوية إلى جدة، ورحليتن جويتين إلى الرياض - الكويت.
ولفتت الشركة في بيان لها اليوم، أنّ الرحلات الـ32 ستقل على متنها 2500 مسافر من جنسيات مختلفة حول العالم.