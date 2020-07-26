مصر للطيران تسير 22 رحلة اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّ جدول تشغيل رحلاتها المقررة اليوم الأحد، يضم 22 رحلة جوية، بمعدل واحدة إلى: تونس - لندن - باريس - الشارقة - ميلانو - روما - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بيروت - ميونخ - واشنطن.

كما تضمنت الرحلات، اثنتين جويتين إلي دبي وأبوظبي، ورحلة داخلية لشرم الشيخ والغردقة، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى المدينة المنورة - جدة - الرياض.

وأكدت الشركة في بيان لها أنّ الرحلات الـ22 تقل على متنها 1600 راكب.