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محمود مسلم

مصر للطيران تسير 22 رحلة اليوم

كتب:

أيمن حمزة
10:09 ص | الأحد 26 يوليو 2020
مصر للطيران تعلن : تسيير 22 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمة

مصر للطيران تعلن : تسيير 22 رحلة خلال ال 24 ساعة القادمة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّ جدول تشغيل رحلاتها المقررة اليوم الأحد، يضم 22 رحلة جوية، بمعدل واحدة إلى: تونس - لندن - باريس - الشارقة - ميلانو - روما - أمستردام - فرانكفورت - برلين - الخرطوم - بيروت - ميونخ - واشنطن.

كما تضمنت الرحلات، اثنتين جويتين إلي دبي وأبوظبي، ورحلة داخلية لشرم الشيخ والغردقة، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى المدينة المنورة - جدة - الرياض.

وأكدت الشركة في بيان لها أنّ الرحلات الـ22 تقل على متنها 1600 راكب.

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