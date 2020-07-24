انضمام الطائرة السابعة من طراز الإيرباص A320 Neo لـ مصر للطيران

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، الطائرة السابعة من طراز A320neo والتي تحمل حروف تسجيل SU-GFP قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا.

ويعد هذا الطراز من الطرازات ذات المدى المتوسط الذي يخدم شبكة مصر للطيران ويعزز قدرتها التنافسية لما يتمتع به هذا الطراز من كفاءة واقتصاديات في التشغيل، حيث يوفر هذا الطراز مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت وخاصية Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الإخبارية والرياضية وغيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، ويوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى هيكل يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كل مقعد.

وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعدا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدا في الدرجة السياحية.