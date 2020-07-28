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محمود مسلم

شفاء 9 مصابين بكورونا في مستشفى الأحرار بالشرقية

وارتفاع الإجمالي لـ172

كتب:

نظيمه البحرواي
10:35 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن الدكتورعبدالكريم العراقي، مدير عام مستشفى الأحرار التعليمي بالشرقية، شفاء 9 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومغادرتهم المستشفى ليرتفع إجمالي حالات الشفاء لـ172 حالة.

وأضاف "عراقي"، أن الأطباء أجروا عملية ربط دوالي المريء لحالتين من مصابي كورونا في قسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير.

وقدم الشكر لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى.

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