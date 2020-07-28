نائب محافظ سوهاج يتابع خطة تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أعمال خطة التدريب المنعقد بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لصقل مهارات العاملين بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وتفعيل بوابة المحليات للوحدات المحلية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الخدمات للمواطنين .

وأوضح " القاضي" أن البرنامج التدريبي يأتي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة، وذلك للعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بصورة متميزة وعاجلة، ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات.

وعقد نائب المحافظ اجتماعا مع مديري المراكز التكنولوجية، ومشرفي النظام وموظفي الأرشيف بالمحليات على مستوى المحافظة لمناقشة مدى الاستفادة من البرنامج التدريبي، موجها بتلبية طلبات المواطنين، وتأدية الخدمات بشكل سريع، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين والموظفين .