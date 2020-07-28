الأحزاب تدشن غرف عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ بالخارج والداخل

دشنت أحزاب "الحرية المصري والوفد ومستقبل وطن والتجمع والشعب الجمهوري والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي"، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرف عمليات مركزية لمتابعة المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ.

تنسيقية الأحزاب لديها 1300 شاب سيراقبون الانتخابات بعد حصولهم على تصريح

وتقوم هذه الغرف بمتابعة أداء المرشحين في دوائرهم الانتخابية ودعم المرشحين إعلاميا وسياسيا وجماهيريا، إلى جانب قيام أعضاء اللجنة بمتابعة أيام الانتخابات في الخارج والداخل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في وقت سابق، أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون للمصريين بالخارح يومي 9و8 أغسطس وفي الداخل 11 و12 أغسطس.

وبدورها قالت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا حصلنا من الهيئة الوطنية للانتخابات، على تصريح بالمتابعة الوثيقة لانتخابات مجلس الشيوخ، وهذا ما ستعمل عليه غرفة العمليات التابعة للتنسيقية والمركز الإعلامي، مضيفة أنهم لديهم مئات المتابعين الذين سيرصدون العملية الانتخابية، بأغلب المراكز الانتخابية على مستوى الجمهورية، وهناك تقارير تتابع ما يحدث لحظة بلحظة.

وأضافت صابر أن أعضاء التنسيقية يعملون جميعا سواء لرصد المشهد الانتخابي أو دعمهم وتوثيق العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن أعضاء التنسيقية الذين حصلوا على ترخيص بمتابعة الانتخابات تجاوز عددهم الـ1300 تقريبا وسيتواجدون في أغلب محافظات الجمهورية، لتغطية العملية الانتخابية.

وتابعت أن الغرفة ذاتها بها العشرات من قيادات شباب التنسيقية، سينقلون المشهد من مختلف اللجان ويحللوه، وأنه سيتم الإعلان عن جميع الخدمات التي ستقدمها التنسيقية، ليستطيع المواطنين التواصل معنا مباشرة، في حالة وجود أي تعليق على المشهد الانتخابي.

رئيس الوفد: غرفة عملياتنا تتولى تقديم كامل الدعم لمرشحي حزب الوفد على مستوى المحافظات

ودشن حزب الوفد غرفة عمليات إعلامية وإدارية خاصة لمتابعة الاستحقاقات الدستورية المقبلة لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس المحلية، وذلك استنادا لقرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب.

وتفقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، غرفة العمليات، مؤكدا على أنها ستقدم كل أوجه الدعم الإعلامي والصحفي فيما يخص استعدادات "بيت الأمة" للانتخابات النيابية بغرفتيها، وكذلك كل ما يتعلق بالحزب من أخبار وتقارير ومعلومات عن الاستحقاقات الدستورية ليبقى الوفد منبرا سياسيا هاما يضع نصب عينيه التواصل المستمر مع كل أطياف الشارع المصري.

وبدأت غرفة العمليات أعمالها منذ أسبوعين، إذ تتولى تقديم كامل الدعم لمرشحي حزب الوفد على مستوى المحافظات، في إطار حرص رئيس حزب الوفد على دعم الحياة السياسية وتقديم كل أوجه المساندة لجموع الوفديين في مختلف المحافظات.

وتتولى الغرفة مجموعة من المهام، في مقدمتها التغطية الإعلامية الجيدة للحزب في إطار السياسة العامة والخط السياسي المعتمد من رئيس الوفد، والتغطية الإعلامية للبرامج الانتخابية لمرشحي الحزب سواء لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب أو انتخابات المجالس المحلية المرتقبة.