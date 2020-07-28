السيسي: مصر من أكثر الدول إدارة لاستخدام المياه.. "واخدين بالنا كويس"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنَّه يتعمد الحديث كثيرًا عن ملف المياه في مصر من أجل إظهاره للمواطن بأنَّ "الدولة واخدة بالها كويس أوي"، وتتخذ إجراءات عديدة مثل محطات معالجة ومحطات تحلية، وهذا الأمر يتمّ عمله وعرضه على المواطنين.

الرئيس: المشروعات دي بتتعرض على المواطنين بس مش بياخدوا بالهم منها

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه المدينة الصناعية بالروبيكي: "المشروعات دي بتتعرض على المواطنين بس مش بياخدوا بالهم منها ومش منتبهين إن هذه المشروعات يتمّ عملها في سياق خطة كاملة استراتيجية للدولة تقلل من حجم الفقد اللي موجود في المياه".

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنَّ الهدف من تلك المشروعات هو إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، موضحًا أنَّ مصر تعتبر من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه نتيجة محطات المياه التي يتمّ تنفيذها.

وتابع الرئيس السيسي: "محطات معالجة المياه بتاخد المياه المستخدمة، وترجعها لمياه جديدة يمكن حتى استخدامها في الزراعة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".