عميد "الخدمة الاجتماعية" بأسيوط محكما لمجلة جامعة أم القرى

أعلن الدكتور حمدي أحمد سيد أبو مساعد، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، اختياره من جامعة أم القرى السعودية ليكون محكماً لمجلتها في مجال العلوم الاجتماعية.

وقال عميد كلية الخدمة الاجتماعية، إن اختيار جامعة القرى له يُعد انعكاساً لما يلقاه أساتذة الجامعة من دعم وتشجيع علمي من إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

وأوضح عميد كلية الخدمة الاجتماعية، أن المجلة تصدر تحت إشراف الدكتور عبدالله بن عمر بافيل رئيس جامعة أم القرى والمشرف العام على مجلات الجامعة، والدكتور أسامة بن غازي المدني رئيس تحرير المجلة، مضيفاً أن المجلة بدأت إصداراتها العلمية عام 1999 ولها نحو 20 إصدارا علميا حتى الآن، وتُعد أحد المجلات العالمية المرموقة والتي تعمل على نشر أحدث البحوث العلمية في مختلف العلوم الاجتماعية والإنسانية.