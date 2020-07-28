السيسي للمصريين: خليكوا أسود.. "مش كلام ده فعل"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ليس بجيش يُحارب فقط، "النهارة لو أنا عندي ترعة بتمشي في القرية بتاعتي، الناس تطلع تشارك، ده لازم يبقى توجهنا الإعلامي مش نقول أن القضية بتاع السد الإثيوبي تتحل بعمل عسكري".

السيسي عن السد الإثيوبي: عمل عسكري إيه.. احنا ناس حريصين جدًا إننا نتعامل من خلال التفاوض

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه المدينة الصناعية في الروبيكي: "ده الخير كله جاي من هناك، عمل عسكري إيه، احنا ناس حريصين جدًا أننا نتعامل من خلال التفاوض، وأنا بقول الكلام ده عشان الموجه دي مطولش كتير".

الرئيس: الأسد مفيش حد بياكل أكله خليكم أسود في شغلكم.. ووقتها هناخد حقنا

وتابع: "هقول ثاني كلمة صعبة، الأسد مفيش حد بياكل أكله، خليكم أسود، الأسد مش كلام، كل واحد في موقعه يبقى أسد صغير وبكدة كلنا نبقى أسد كبير، ووقتها هناخد حقنا مش بس في المياه، عشان محدش يقدر يجور علينا ولا على مصالحنا ولا على أمننا القوي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".