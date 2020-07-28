السيسي للمصريين: لازم نشتغل.. مش عاوزين كسل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه بالعمل والإنتاج ووحدة المصريين نرى أي شيء آخر يهون بوحدة المصريين، موضحًا أن البلاد لا تُهد من الخارج، ولكن تُهد من الداخل، "لازم نشتغل.. مش عاوزين كسل، عاوزين وحدة وعمل وإنتاج".

وأضاف "السيسي"، خلال افتتاح مشروع المدينة الصناعية بالروبيكي: "مفيش هزار مفيش دلع، العامل اللي مش قد كده يبقى شكرا، أنا بقولها عشان الناس كلها تسمعني، مفيش هزار".

ونصح رئيس الجمهورية، المواطنين، بممارسة الرياضة يوميًا للحفاظ على أوزانهم، "عشان ميبقاش واقف تعبان، حقه ياخده وحق العمل مش منقوص عشان الدنيا اللي إحنا بنشوفها تنجح".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".