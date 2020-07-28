السيسي: بيقولولي متتصداش لقضايا معينة علشان شعبيتك.. لأ دي قضيتي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ بعض المتابعين يتحدثون عن بعض القضايا التي يتدخل بها بنفسه: "بقول لكل اللي بيسمعوني وبيقولو المفروض الرئيس ميتصداش للكلام ده.. علشان سياسيًا متتأثرش شعبيتي.. لأ دي قضيتي اللي هقف بيها قدام ربنا.. هدفع تمنها كامل وآخد تمنها منه وعشمى إنه يقبلها".

السيسي: دي قضيتي اللي هقف بيها قدام ربنا.. هدفع تمنها كامل وآخد تمنها منه وعشمى إنه يقبلها

جاء ذلك خلال حديث الرئيس خلال حفل افتتاح مدينة الروبيكي صباح اليوم، خلال حديثته عن القطارات الجديدة، قائلًا "البلد وبفضل الله والحكومة وخططها.. ليل ونهار شغالين في كل القطاعات، وكان المفروض نفتتح في قطاع النقل لوحده وكان المستهدف في الشهر الحالي تكون الجرارات والعربيات جديدة.. هو الخطة تلاقوا القطاع تلاقوه بكفاءة جيدة، وأتصور خلال عام 39 قطارا جاهزين للعمل، وعاوزين الناس تستفيد منها".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة. وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.